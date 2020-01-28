الصين تعزز الإمدادات الطبية لمكافحة الفيروس القاتل (صور)

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كتبت- رنا أسامة:

تواصل الحكومة الصينية تعزيز الإمدادات الطبية لمكافحة الفيروس القاتل، بما في ذلك إنتاج ملابس واقية وأقنعة، وإرسال 6 آلاف عامل طبي من جميع أنحاء البلاد إلى مقاطعة "هوبي"، لمكافحة تفشي وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن "كورونا" الجديد الذي ما يزال منشأه غامضًا، حسبما أظهرت صور نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال المسؤول باللجنة الوطنية للصحة بالصين، جياو يا هوي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين، الثلاثاء، إن 4130 عامًلا طبيًا وُزعوا في 30 فريقًا وصلوا إلى البلاد لمباشرة أعمالهم، فيما يُنتظر وصول 1800 آخرين بحلول نهاية اليوم، وفق "شينخوا".

وأُرسلت أولى الدفعات من مقاطعتي شانجهاي وجوانجدونج يوم الجمعة الماضي، وذلك من أجل دعم العاملين الطبيين في هوبي، حيث ترتفع حصيلة ضحايا ومصابي الفيروس القاتل.

كما خصصت الحكومة الصينية مليار يوان (143 مليون دولار أمريكي) لمكافحة انتشار الوباء، ونسقت نقل ملابس وأقنعة وقفازات ونظارات للوقاية للمناطق الأكثر تضررا، بواقع 100 ألف بدلة واقية و 110 آلاف زوج من القفازات و8 ملايين قناع و2180 زوجا من النظارات الواقية.

وحتى نهاية أمس الاثنين، تأكّد إصابة 2714 في هوبي و2567 مريضًا في المستشفيات، حسبما قالت لجنة الصحة المحلية في المقاطعة التي استقبلت مستشفياتها 31934 مريض بالحُمى يوم الاثنين.

وحتى الآن، أودى الفيروس القاتل بحياة 106 أشخاص معظمهم في مقاطعتي "هوبي" و"هاينان" والعاصمة بكين، و4515 حالة إصابة مؤكّدة بالالتهاب الرئوي في 30 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية، وفق تقرير اللجنة الوطنية للصحة الصادر اليوم الثلاثاء.

ويُشتبه بإصابة 6973 آخرون، مع وجود 8 حالات إصابة مؤكدة في هونج كونج، و7 في ماكاو، و5 حالات في تايوان.

ووصل الفيروس القاتل منذ ظهروه في أواخر ديسمبر الماضي حتى الآن إلى 15 دولة؛ اليابان، الولايات المتحدة، تايلاند، أستراليا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، فرنسا، تايوان، فيتنام، كندا، نيبال، كمبوديا، ألمانيا، سريلانكا.