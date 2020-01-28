مُحدّث: بالأرقام.. خريطة انتشار الفيروس القاتل حول العالم (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 106 وفيات بمقاطعتيّ "هوبي" و"هاينان" والعاصمة الصينية بكين، و4515 حالة إصابة مؤكّدة بالالتهاب الرئوي في 30 منطقة على مستوى المُقاطعات الصينية، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في تقريرها اليومي، الثلاثاء.

وأفادت بأن هناك 976 مريضًا لا يزالون في حالة حرجة، فيما يُشتبه بإصابة 6973 آخرون، مع وجود 8 حالات إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و7 في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و5 حالات في تايوان.

ووصل الفيروس القاتل منذ ظهروه في أواخر ديسمبر الماضي حتى الآن إلى 14 دولة؛ اليابان (4 حالات)، الولايات المتحدة (5 حالات)، تايلاند (8 حالات)، أستراليا (5 حالات)، كوريا الجنوبية (4 حالات)، سنغافورة (4 حالات)، ماليزيا (4 حالات)، فرنسا (3 حالات)، تايوان (3 حالات)، فيتنام (حالتان)، كندا (حالة واحدة)، نيبال (حالة واحدة)، كمبوديا (حالة واحدة)، ألمانيا (حالة واحدة).

في الخريطة التفاعلية التالي، نرصد مناطق انتشار الفيروس القاتل منذ ظهوره وحتى اللحظة.