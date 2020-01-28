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مصدر عسكري عراقي: توقف تحليق طائرات إف 16 بعد انسحاب الخبراء الأمريكيين

10:23 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
مصدر عسكري عراقي: توقف تحليق طائرات إف 16 بعد انسحاب الخبراء الأمريكيين

طائرات إف 16

بلد - (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري عراقي بأن طائرات إف 16 العراقية توقفت عن طلعاتها الجوية بعد انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة بلد الجوية، 80 كم شمال بغداد.

وقال مصدر في قاعدة بلد الجوية ، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" انسحاب الخبراء الأمريكيين من القاعدة ونقلهم إلى مكان آخر أدى إلى توقف تحليق طائرات إف 16 الأمريكية وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم داعش.

وأضاف أن" تشغيل الطائرات يتم بصورة كاملة، بموجب شروط التعاقد، بواسطة الخبراء والفنيين الأمريكيين فضلا عن عمليات الصيانة والتوجيه باستثناء طواقم القيادة التي تتم عن طريق طيارين عراقيين جرى تدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية".

كان نحو 600 من الخبراء والفنيين الأمريكيين قد غادروا القاعدة الى مكان آخر بعد تصاعد وتيرة التهديدات بين أمريكا وإيران على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد مطلع الشهر الجاري.

ويمتلك العراق نحو 36 طائرة من طراز إف 16 الأمريكية المقاتلة حصل عليها على شكل دفعات بموجب عقد أبرم بين الطرفين في عام 2008 .

طائرات إف 16 انسحاب الخبراء الأمريكيين داعش توقف تحليق طائرات إف 16

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