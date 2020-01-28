الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضد فيروس كورونا الجديد

بكين- (د ب ا):

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه يجب على الصين الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن الرئيس الصيني أدلى بهذه التصريحات في توجيهات لمنظمات الحزب الشيوعي الصيني وأعضائه ، حيث طلب منهم توحيد الشعب في تطبيق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب بشكل حازم.

وشدد جين بينج على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الحالية لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

وقال جين بينج إنه يتعين على لجان الحزب على جميع المستويات إصدار أحكام علمية ودقيقة بشأن الوضع الوبائي، مطالبا بالوحدة في الزعامة والقيادة والعمل في أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته.

وكانت السلطات الصينية قد طالبت مواطنيها بتجنب السفر للخارج في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما ذكرته "شينخوا".

وقالت الإدارة الوطنية للخروج والدخول "إذا لم تكن هناك حاجة ملحة، يوصى بإرجاء القيام بالرحلة".

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين قد ارتفعت إلى 106 أشخاص، مع تأكيد إصابة 4515 شخصا، ويشتبه في إصابة عدد كبير آخر بذلك المرض، حسبما ذكرت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.