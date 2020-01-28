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سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل طاقمها

01:29 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية ومقتل طاقمها

سقوط طائرة تدريب عسكرية جزائرية

الجزائر - (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية بأن طائرة تدريب عسكرية تحطمت مساء أمس الاثنين، في منطقة قرعة تيمرقنين ببلدة عين الزيتون بولاية أم البواقي شرقي الجزائر.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية في موقعها الإلكتروني عن مصادر محلية قولها، إن طاقم الطائرة المكون من عسكريين اثنين الأول برتبة مقدم، والأخر برتبة ملازم أول، قتلا في الحادث.

كما أشارت المصادر إلى أن الطائرة روسية الصنع وهي من نوع " سوخوي سو 30".

من جهتها قالت صحيفة "الخبر"، إن اذاعة أم البواقي المحلية أكدت وفاة عسكريين اثنين من طاقم الطائرة في الحادث، مشيرة إلى أن صوت انفجار الطائرة واحتراقها كليًا أحدث هلعًا وسط سكان المنطقة.​

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