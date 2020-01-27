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الجيش الأمريكي: لا مؤشرات على إسقاط طائرتنا بنيران معادية

09:39 م الإثنين 27 يناير 2020
الجيش الأمريكي: لا مؤشرات على إسقاط طائرتنا بنيران معادية

الجيش الامريكي

واشنطن - (د ب أ)

أكد الجيش الأمريكي، عدم وجود أي مؤشرات تدل على أن الطائرة الحربية التابعة له، التي تحطمت في أفغانستان، سقطت بفعل نيران معادية.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، سوني ليجيت، اليوم الاثنين، إن الخبراء المعنيين يعكفون في الوقت الحالي على معرفة سبب سقوط الطائرة التي من طراز بومباردييه "E-11A".

غير أن المتحدث أكد أنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن سقوط الطائرة نتج عن "نيران معادية"، ولم يتطرق المتحدث لذكر بيانات بشأن حالة طاقم الطائرة.

وكانت حركة طالبان المسلحة قد ذكرت بعد ساعات قليلة من نبأ سقوط الطائرة أنها وراء إسقاطها، حيث قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد إن الحركة أسقطت اليوم الاثنين طائرة تجسس أمريكية جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من ضباط الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف مجاهد أن الطائرة الأمريكية كانت في مهمة تجسس في المنطقة حينما تم إسقاطها، مشيرا إلى مقتل جميع أفراد الطاقم.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وفي أول تعليق على الحادث، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه "على علم بالوضع" لكنه "ليس لديه أي معلومات إضافية للكشف عنها في هذا الوقت".

وأضاف إسبر عقب اجتماع مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في العاصمة الأمريكية واشنطن: "بمجرد اتضاح الأمر، ومعرفتنا المزيد عنه، سنقوم بإطلاع وسائل الإعلام".

الجيش الأمريكي إسقاط طائرة أفغانستان حركة طالبان طائرة تجسس أمريكية

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