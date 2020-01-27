سقوط مروحية كرواتية في البحر ومصرع أحد أفراد طاقمها

زغرب - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية، اليوم الإثنين، سقوط مروحية تابعة للقوات الجوية الكرواتية في البحر الأدرياتيكي قبالة ساحل مدينة سيبينيك، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وفقدان آخر.

وذكرت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء هينا الكرواتية - أن المروحية من طراز "كيوا واريور أو إتش- 58 دي" سقطت في المنطقة البحرية بين جزيرة زلرين وبلدة زابليش الساحلية القريبة من مدينة سيبينيك.

وعقب انطلاق عمليات البحث والإنقاذ.. أعلنت الوزارة مصرع أحد أفراد طاقم المروحية، وهو من أفراد القوات الجوية، وفقدان آخر جار البحث عنه.