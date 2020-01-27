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بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة من طراز إف-35

11:19 ص الإثنين 27 يناير 2020
بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة من طراز إف-35

إف-35

وارسو- (د ب أ):

صرح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك اليوم الاثنين بأن بلاده تعتزم التوقيع على صفقة لشراء 32 مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة، بقيمة 4.6 مليار دولار.

وقال الوزير، عبر حسابه على موقع تويتر، إنه سيتم التوقيع على الصفقة الجمعة القادمة في دبلن على نهر فيستولا، وهو موقع رئيسي لتدريب الطيارين في بولندا.

ووفقا لوكالة الأنباء البولندية، فإن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المصنّعة، أعلنت أنه يمكن تسليم أولى هذه الطائرات لبولندا عام 2024 .

مقاتلة إف-35 وزير الدفاع البولندي بولندا وارسو

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