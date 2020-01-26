اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق جنوبي مصراتة

وكالات:

نقلت بوابة أفريقيا عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمنطقة زمزم بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق.

وبيّنت المصادر أن الجيش الليبي يتقدم باتجاه منطقة الهيشة "بوقرين"، جنوبي مصراتة.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد في السادس من يناير الجاري تحرير كامل مدينة سرت من التشكيلات المسلحة.

وقال المسماري إن عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من أربع محاور برية بالإضافة إلى محور بحري كما أن سلاح الجو كان مستعدا لتقديم الدعم مبينا أن الجيش منذ 15 يوم يقوم بتحشيدات ضخة استعدادا للعملية كما جرى قصف قاعدة القرضابية لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.