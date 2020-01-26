كندا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في تورونتو

أوتاوا- أ ش أ:

أعلنت السلطات الكندية، مساء السبت، عن أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا الجديد" في مدينة تورونتو، كبرى مدن مقاطعة أونتاريو الرئيسية.

وأعلن مسؤولو الصحة العامة في كندا أن الحالة لرجل في الخمسينيات من العمر كان قد سافر إلى "ووهان" بالصين - وعند عودته لتورونتو في 22 يناير الجاري، شعر بالمرض وتم الاتصال بخدمة الطوارئ.

وأكد الدكتور ديفيد ويليامز، كبير مسؤولي الصحة في مقاطعة تورونتو، أن نتائج التحليلات جاءت إيجابية، واصفًا حالته بالمستقرة.