الجبير: النظام الإيراني اختطف دولته

الرياض - (د ب أ):

أكد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي اليوم الجمعة، أن الخطاب لدى السلطات الايرانية مزدوج، مطالبا طهران بتغيير سلوكها.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفى اليوم، إن الدستور الإيرانى ينص على تصدير الثورة، "فكيف لنا التفاوض مع طهران؟".

وأضاف أن الشعب الإيرانى شعب معتدل تاريخيا، ولكن النظام اختطف الدولة.

وقال لم نستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن ذلك.

وأوضح أن العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها فى المنطقة وليس برغبة منا.

وأضاف الجبير إنه لا علاقات للسعودية مع إسرائيل.

وأضاف "أننا متمسكون بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن".

الجبير أن التنسيق والحوار هو السبيل لحل الأزمات والصراعات في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، قال الجبير "إن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم"، وأضاف: "السعودية لا تقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن... لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".

وقال الجبير أمس الخميس، في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: "على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب". وأضاف أن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفا أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و"بيننا علاقات الأشقاء".

شدد على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها.