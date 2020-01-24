الرئيس العراقي: المواطنون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة

بغداد-(د ب ا):

صرح الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الجمعة أن العراقيين مصرّون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة.

وقال صالح في تغريدة على حسابه في تويتر "العراقيون مصرّون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيداً عن التدخلات و الإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن و سلام مع جيرانها".

وتشهد البلاد مظاهرات شعبية الأولى تطالب باجراء اصلاحات في العملية السياسية متواصلة منذ اربعة اشهر في بغداد و9محافظات شيعية والثانية خرجت اليوم لعدة ساعات تطالب باخراج القوات الامريكية والاحنبية من العراق على خلفية مقتل نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفيقة الجنرال قاسم سليماني بضربة جوية امريكية على طريق مطار بغداد الدولي في مطلع الشهر الجاري.