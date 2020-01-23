روسيا: عودة 1085 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم خلال 24 ساعة

موسكو - (أ ش أ)

ذكر مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، أن 1085 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 335 لاجئًا عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ).

وأوضح المركز - في بيان اليوم /الخميس/ - أن من بين هؤلاء اللاجئين 750 لاجئًا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب)، مشيرًا إلى أن 1603 نازحين عادوا أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت بتطهير أراضي ومنشآت في دمشق وزمرين بريف درعا على مساحة 2.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.