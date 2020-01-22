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المسماري: تفعيل الحظر الجوي على طرابلس بالكامل

07:43 م الأربعاء 22 يناير 2020
المسماري: تفعيل الحظر الجوي على طرابلس بالكامل

اللواء أحمد المسماري

وكالات

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، استهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة، مشددًا على أن حديثه هو التحذير الأخير، معلنًا عن تفعيل الحظر الجوي على طرابلس بالكامل.

وقال المسماري، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن أي شركة تريد أن تجرب جدية الحظر الجوي علي معيتيقة عليها التتفضل إلى المطار.

وأعلن المسماري، عن رصد عدد من مقاتلي تنظيم "داعش" تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.

وطالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس.

وشدد على أن الجيش الوطني الليبي، لن يكن في موقف الدفاع مرة أخرى ضد خروقات ميليشيات الوفاق الليبية للهدنة، مؤكدًا تدمير قوات الجيش لطائرة تركية حاولت مهاجمة القوات، الأمر الذي اعتبره خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

أحمد المسماري طرابلس الجيش الوطني الليبي احداث ليبيا

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