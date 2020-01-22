زعيم تيار الحكمة ورئيس البرلمان العراقي يبحثان التحضير للانتخابات المبكرة

وكالات

بحث زعيم تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، استكمال قانون الانتخابات بإقرار الدوائر الانتخابية لتتمكن مفوضية الانتخابات من بدء التحضير للانتخابات المبكرة بأسرع وقت ممكن.

وقال الحكيم في بيان، إن "تطورات المشهد العراقي والاقليمي وملف الحكومة الانتقالية القادمة والانتخابات المبكرة والشأن البرلماني، ملفات بحثناها خلال استقبالنا رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي" حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف الحكيم، "حيث تم التأكيد على الإسراع باختيار رئيس للحكومة الانتقالية يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والمقبولية الشعبية وضرورة الإنتهاء من حالة تصريف الأعمال ذات الصلاحيات المنقوصة، والأخذ بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا للخروج من اللأزمة الحالية".

وتابع، "شددنا على دور البرلمان العراقي ومسؤولية القوى السياسية تجاه تعزيز وحدة القرار الوطني وحفظ سيادة البلاد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والنآي بها عن الصراعات الاقليمية والدولية، كما تم خلال اللقاء مناقشة استكمال قانون الانتخابات بإقرار الدوائر الانتخابية لتتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من بدء التحضير للانتخابات المبكرة بأسرع وقت ممكن".