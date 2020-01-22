أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

لجنة برلمانية ليبية تعرب عن تقديرها لجهود ألمانيا لحل الآزمة الليبية

06:58 م الأربعاء 22 يناير 2020
لجنة برلمانية ليبية تعرب عن تقديرها لجهود ألمانيا لحل الآزمة الليبية

مجلس النواب الليبي

بنغازي - (د ب ا)

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اليوم الأربعاء، رسالة شكر إلى الحكومة الألمانية عبر سفارتها لدى ليبيا.

ووفق ما أوردته بوابة"أفريقيا الإخبارية" اليوم عبرت اللجنة عن تقديرها للشعب الألماني وقيم جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تدعم الديمقراطية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، معربة عن تطلعها إلى استمرار تلك الجهود والدعم الألماني الفعال بخلاف ما حدث عام 2011.

وأكدت لجنة الخارجية على أهمية بناء مؤسسات الدولة الليبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاستفادة من التجربة الألمانية الناجحة بعد الحرب العالمية الثانية في التحول إلى الديمقراطية وتوحيد البلاد.

كانت العاصمة الألمانية برلين قد استضافت يوم الأحد الماضي اجتماعا بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبحضور عدد من دور الجوار الليبي وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي لبحث التوصل إلى حل للأزمة الليبية.

مجلس النواب الليبي احداث ليبيا يوسف العقوري الآزمة الليبية

الخبر التالى:

الجيش اليمني: مقتل قيادات حوثية وأسر العشرات في معارك شرقي صنعاء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان