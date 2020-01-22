لجنة برلمانية ليبية تعرب عن تقديرها لجهود ألمانيا لحل الآزمة الليبية

بنغازي - (د ب ا)

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، اليوم الأربعاء، رسالة شكر إلى الحكومة الألمانية عبر سفارتها لدى ليبيا.

ووفق ما أوردته بوابة"أفريقيا الإخبارية" اليوم عبرت اللجنة عن تقديرها للشعب الألماني وقيم جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تدعم الديمقراطية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، معربة عن تطلعها إلى استمرار تلك الجهود والدعم الألماني الفعال بخلاف ما حدث عام 2011.

وأكدت لجنة الخارجية على أهمية بناء مؤسسات الدولة الليبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاستفادة من التجربة الألمانية الناجحة بعد الحرب العالمية الثانية في التحول إلى الديمقراطية وتوحيد البلاد.

كانت العاصمة الألمانية برلين قد استضافت يوم الأحد الماضي اجتماعا بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبحضور عدد من دور الجوار الليبي وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي لبحث التوصل إلى حل للأزمة الليبية.