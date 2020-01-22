خبراء المفرقعات ينجحون في إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية في برلين

برلين - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الألمانية ليل الثلاثاء/الأربعاء عبر تويتر أن خبراء المفرقعات نجحوا في إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية في برلين بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).

وتم العثور على القنبلة من جانب عمال بناء في موقع إنشاءات قرب ساحة ألكسندربلاتس في وسط برلين صباح الثلاثاء.

وهناك نحو 1900 شخص ممن قضوا ساعات في ملاجئ طوارئ ، سيتم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت، بحسب الشرطة.