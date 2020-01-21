في سوريا.. شبان يقتلون حبيباتهم بالقنابل: قالت لا

وكالات:

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم شباب سوريون على قتل فتيات على ارتباط عاطفي بهن، بواسطة قنابل يدوية، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "السويداء 24".

أقدم شابًا، 23 عامًا، على تفجير نفسه بجانب شابة يحبها، أمس الإثنين، بواسطة قنبلة يدوية، في محافظة السويداء، جنوب سوريا، ليموتا معًا.

وتقول الشبكة السورية، إن الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، كانت عائدة من الجامعة، وبعد مرورها بجانب منزل الشاب حافظ نزار أبو فخر، فجر الأخير نفسه بالقنبلة اليدوية التي كانت بحوزته، بعدما رفضت الارتباط به، وأصبحت على وشك الخطوبة من شاب آخر.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، شهد العام الماضي، جريمة مشابهة في محافظة السويداء، عندما أقدم شاب يدعى رامي خالد حذيفة، على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل وليد صادق في بلدة الكفر.

وكان الشاب اليافع الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، كان قد عرض الزواج على الفتاة بيسان (17 عاما) مرات عدة، غير أن طلبه قوبل بالرفض من قبل عائلة الفتاة.

وقرر رامي حينئذ التوجه إلى منزل بيسان، ودخله، ثم فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته داخل البيت.

وعقب ذلك جرى نقل رامي وبيسان إلى المستشفى وقد فارقا الحياة إثر إصابات خطيرة تعرضا لها، أما والدة الفتاة فدخلت مصابة بجروح متفاوتة، حيث نقلت إلى قسم العناية المشددة لإجراء الإسعافات اللازمة لها.

وكان رجل قد قتل وأُصيب آخرون بانفجار قنبلة يدوية في حي الجمهورية بمدينة اللاذقية على الساحل السوري في سبتمبر من العام المنصرم.

وذكرت وسائل إعلام وقتها أن شجاراً حصل بين الرجل وزوجته لأسباب غير واضحة، مما استدعى تدخل جارهم لفك النزاع بينهما، حيث قام الزوج بفتح قنبلة وانفجرت بهم داخل المنزل.

وكانت تقارير إعلامية رسمية تحدثت عن انتشار ظاهرة الجرائم العاطفية وجرائم قتل أخرى في محافظة السويداء، وغيرها من المحافظات السورية عازية ذلك إلى "فوضى انتشار الأسلحة" بين المواطنيين، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ نحو 9 أعوام.