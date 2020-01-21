مسلحون فلبينيون يختطفون 5 بحارة إندونيسيين

جاكرتا - (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين يشتبه في أنهم من أعضاء جماعة أبو سياف ومقرها الفلبين اختطفوا خمسة بحارة إندونيسيين كانوا على متن قارب صيد ماليزي.

وقالت الوزارة إنه جرى اختطاف طاقم عمل القارب المؤلف من ثمانية إندونيسيين أثناء إبحاره في مياه تامبيسان بالقرب من ساحل ولاية صباح الماليزية الخميس الماضي، ولكن تم الإفراج عن ثلاثة منهم لاحقا.

وأضافت الوزارة" الحكومة الإندونيسية تأسف لحدوث حادث اختطاف لمواطنين إندونيسيين في مياه ولاية صباح" موضحة" الحكومة تعمل مع نظيرتها الفلبينية للبحث عن الإندونيسيين الخمسة وتحريرهم ".

وطالبت الوزارة الإندونيسيين بتجنب الإبحار في مياه ولاية صباح، قائلة إن أمنهم غير مضمون في هذه المنطقة.

ويشار إلى أن جماعة أبو سياف، التي تتمركز في جزيرة جولو بجنوب الفلبين، تتحمل مسؤولية تنفيذ سلسلة من حوادث خطف الاجانب خلال الأعوام الأخيرة، التي كان من ضحاياها مواطنون من إندونيسيا وماليزيا.