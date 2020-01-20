صحيفة ألمانية: مؤتمر برلين بشأن ليبيا بداية لعملية طويلة

برلين - (د ب أ)

علقت صحيفة "ميتل دويتشه تسايتونج" الألمانية، على المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، والذي عقد أمس الأحد في العاصمة الألمانية برلين، متسائلة في عدد يوم غد الثلاثاء: "هل يبدأ السلام في ليبيا الآن، و بعد نحو تسعة أعوام من سقوط الديكتاتور معمر القذافي؟"، وأجابت الصحيفة: "لا، لا يزال الطريق طويلا حتى يتحقق السلام".

غير أن الصحيفة رأت في المؤتمر الذي رعته ألمانيا بشأن ليبيا "بداية لعلمية طويلة" وأضافت: "ومع ذلك فإن لدى أوروبا فرصة، ولكن عليها أن تستغل هذه الفرصة".

ورأت الصحيفة أن المهم الآن ليس هو إرسال جنود إلى ليبيا "ولكن الاتحاد الأوروبي سيحسن صنعا إذا أعاد تفعيل مهمة "صوفيا" البحرية، لإنقاذ من انقطعت بهم السبل في عرض البحر المتوسط، ولكن ذلك يعني بالضرورة إيواء اللاجئين، بعد إنقاذهم بسفن الاتحاد الأوروبي، داخل دول الاتحاد".

وتوقعت الصحيفة الألمانية أن يكون ذلك "أكبر مشكلة"، تواجه الاتحاد.

كان مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة إحياء مهمة "صوفيا" البحرية التابعة للتكتل، على السواحل الليبية، وضمان تنفيذ الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليبيا.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن أي مهمة بحرية أوروبية قبالة سواحل ليبيا سوف تحتاج إلى مراجعة بشكل أساسي، حتى ينصب كامل عملها على دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه منظمة الأمم المتحدة على ليبيا.