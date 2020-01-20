وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون اليوم نتائج مؤتمر ليبيا

بروكسل- (د ب أ):

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، نتائج المحادثات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الصراع في ليبيا، التي عقدت في برلين أمس.

واتفق الزعماء الدوليون، الأحد، على دعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وإنهاء الدعم العسكري للفصائل المتحاربة في البلاد.

وقبل المؤتمر، تعهد الاتحاد الأوروبي بكل ما هو ضروري، لتنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها على طاولة المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

وقد يشمل ذلك إرسال مهمة تحت علم الاتحاد الأوروبي لليبيا، وفقًا لما ذكره المثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وأبدت اليونان وإيطاليا استعدادهما لإرسال قوات، بينما قالت ألمانيا إنها ستفكر في المشاركة.

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن بوريل قد يضع الخطوط العريضة للاقتراحات الأولية، على الرغم من أنه من المرجح أن يقدم الوزراء مزيد من التفاصيل إلى القضية عندما يجتمعون مرة أخرى في غضون شهر.