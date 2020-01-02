الجيش اليمني يحبط عملية تسلل لميليشيا الحوثي في صعدة
07:13 م الخميس 02 يناير 2020
عدن - (أ ش أ)
أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، هجوما مكثفاً نفذته مليشيا الحوثي في محور (رازح) بمحافظة صعدة.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لمليشيات الحوثي على "التبة السوداء والعريشة" ومواقع عسكرية أخرى بجبهة رازح الحدودية ،ما أسفر عن تكبيدها الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد وإجبار ما تبقى منهم على الفرار والعودة الى تحصيناتهم السابقة.
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