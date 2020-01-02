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حزب تركي معارض يرفض إرسال قوات إلى ليبيا

03:55 م الخميس 02 يناير 2020
حزب تركي معارض يرفض إرسال قوات إلى ليبيا

قوات تركيا

أنقرة - أ ش أ

قالت زعيمة حزب "إيي" التركي المعارض مرال أقشنر، اليوم الخميس، أن حزبها سيصوت بالرفض في البرلمان التركي على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال جنود إلى العاصمة الليبية طرابلس استجابة لطلب حكومة الوفاق.

أكدت مرال حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أنه لن يكون مفيدا لتركيا أن تصبح جزءا من الحرب الأهلية في ليبيا، مثلما هو الحال في سوريا، مضيفة أن إرسال قوة محاربة إلى مكان على بعد ألفي كيلومتر أمر خاطئ وينطوي على محاذير.

هذا المحتوى من

Asha
قوات تركيا أنقرة ليبيا حزب إيي التركي مرال أقشنر
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