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إصابة كبير المسؤولين العسكريين بتايوان في هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر

07:53 ص الخميس 02 يناير 2020
إصابة كبير المسؤولين العسكريين بتايوان في هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر

طائرة هليكوبتر

بكين - (أ ش أ):

أصيب كبير المسؤولين العسكريين في جزيرة تايوان في حادث هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر شمالي الجزيرة صباح اليوم الخميس.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن مروحية من طراز "بلاك هوك" هبطت اضطراريا شمالي تايوان حوالي الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين وعلى متنها 13 شخصا، حيث تم انقاذ 11 شخصا بينهم كبير المسؤولين العسكريين في الجزيرة، فيما لايزال اثنان آخران في تعداد المفقوين.

وتجري حاليا عمليات البحث والإنقاذ، فيما لاتزال أسباب وملابسات الحادث غير معلنة.

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طائرة هليكوبتر هبوط اضطراري تايوان

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