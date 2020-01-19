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ميركل تعلن قرب عقد أول اجتماع لتنفيذ نتائج مؤتمر ليبيا

09:38 م الأحد 19 يناير 2020
ميركل تعلن قرب عقد أول اجتماع لتنفيذ نتائج مؤتمر ليبيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، أن من المنتظر أن يتم قريبًا عقد أول اجتماع من أجل تنفيذ النتائج التي أسفر عنها مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد المؤتمر، قالت ميركل إن من المنتظر أن يخلق هذا اللقاء أرضية لهدنة قوية.

وأضافت ميركل أن كل المشاركين في المؤتمر وعدوا بعدم تقديم أي دعم لأطراف الصراع.

يذكر أن الوضع القائم في ليبيا هو مجرد وقف لإطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا وقوات قائد قوات شرق ليبيا التي تسعى لدخول العاصمة طرابلس .

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