روسيا تنتقد انتهاكات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

برلين - (د ب أ)

انتقدت روسيا، الانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الأحد عن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قوله في العاصمة الألمانية برلين إن هناك قوى لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأضاف بوجدانوف عن الوضع في ليبيا:" هناك منظمات خارجية وإرهابية".

وقال بوجدانوف إن بلاده تنتظر أن يتم طرح القرارات التي ستصدر عن مؤتمر بشأن ليبيا في برلين اليوم، أمام مجلس الأمن الدولي للنقاش والتأكيد عليها.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن ما اقترحه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا, والخاص بجلب قوات دولية للحماية، لا يمكن أن يتم إلا عبر حدوث اتفاق وأكد أن " القرار في هذا الشأن لا يتوقف على السراج وحده".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد عقدا اجتماعا قبل بدء مؤتمر ليبيا، وأشاد بوتين خلال اللقاء بالالتزام بالهدنة على نطاق واسع في ليبيا.

وحسب تقارير إعلامية روسية، فإن من المنتظر أن يتوجه حفتر إلى موسكو بعد المؤتمر لإجراء المزيد من المحادثات، لكن لم يتحدد موعد لهذه الزيارة.

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ إبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي، التي تحاول دخول العاصمة طرابلس .