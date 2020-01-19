أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

طائرة شراعية تقتحم المجال الجوي لبرلين أثناء مؤتمر حول ليبيا

06:33 م الأحد 19 يناير 2020
طائرة شراعية تقتحم المجال الجوي لبرلين أثناء مؤتمر حول ليبيا

طائرة شراعية - ارشيفية

برلين - (د ب أ)

اقتحمت طائرة شراعية، المجال الجوي فوق العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، أثناء انعقاد مؤتمر دولي بخصوص ليبيا شاركت فيه المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء وممثلون لعدة دول.

وصاحبت مروحية تابعة للشرطة الألمانية الطائرة الشراعية حتى أقرب مطار.

وأعلنت الشرطة أن ما حدث يقع تحت طائلة القانون لأن المجال الجوي فوق برلين مغلق بالنسبة للطائرات الخاصة أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

وهبطت الطائرة الشراعية في مطار شتراوسبرج.

وساد الهدوء في العاصمة الألمانية على نطاق واسع خلال انعقاد المؤتمر في ديوان المستشارية، فيما عدا ما أشارت إليه الشرطة من وقوع بعض المناوشات الفردية مع محتجين.

أنجيلا ميركل برلين مؤتمر برلين ليبيا احداث ليبيا

الخبر التالى:

اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين أمام البرلمان اللبناني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر قمة البريميرليج: ليفربول 1 - 0 يونايتد.. صلاح أساسيًا