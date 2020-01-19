متظاهرون يغلقون الطرق المؤدية إلى مستودع الفاو النفطي بالعراق

بغداد - (د ب أ )

ذكر شهود عيان، اليوم الأحد، أن متظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى مستوع الفاو النفطي ونصب خيام اعتصام، ومنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم بمحافظة البصرة جنوب العراق.

وأوضح الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن متظاهرين قاموا بقطع الطريق المؤدي الى مستودع الفاو النفطي ونصب خيام الإعتصام وغلق جميع البوابات المؤدية الى الموقع النفطي الذي يضم خزانات نفط عملاقة ومنع العاملين في المستودع من الوصول الى موقع العمل.

وذكر الشهود أن المتظاهرين منعوا الشاحنات والسيارات من التنقل على طريق المستودع.

وتجري حاليًا استعدادات للانطلاق يوم غد في مظاهرات كبيرة وإيقاف الدوام وإغلاق جميع الطرق الداخلية للضغط على القوى السياسية من أجل الإسراع بتسمية مرشح لتشكيل حكومة بعد نحو أربعة أشهر على انطلاق المظاهرات الشعبية في العراق لتصحيح مسارات العملية السياسية في البلاد.