السراج يطالب الجيش الليبي بالانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها

برلين - (د ب أ)

دعا رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها، في عملية كانت تهدف للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع في برلين بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل المؤتمر المنعقد بشأن ليبيا، حسبما أعلنت حكومة الوفاق في بيان.

وتناولت محادثاتهما دعوة إلى وقف إطلاق النار كان أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أطلقاها أوائل الشهر الجاري، لوقف الحملة التي أطلقتها منذ أشهر قوات الجيش الوطني الليبي، للسيطرة على طرابلس، حسبما ذكرت حكومة الوفاق.

وشدد السراج خلال المحادثات مع أردوغان على أن "نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بسحب قوات حفتر"، وفق البيان.

وتحتضن العاصمة الألمانية مؤتمرًا لتسوية الأزمة في ليبيا.

وتشهد ليبيا منذ إبريل الماضي قتالاً بين قوات ما تسمى بحكومة الوفاق، وقوات الجيش الوطني الليبي، التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.