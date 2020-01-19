تركيا: الأطراف متفقة على مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين

القاهرة- وكالات:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، اتفقت على مسودة البيان الختامي حول المؤتمر.

وأعرب أوغلو، عقب لقاء له مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الألمانية برلين، عن توقعه بأن يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية، حسبما أوردت "الأناضول".

وأضاف: "أجرينا ليلة السبت، آخر المباحثات حول البيان المشترك (للمؤتمر)، وهناك مسودة تتفق عليها الأطراف، وستوضع أمام القادة"، مشيرا إلى أن جهود الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، هيأت أرضية تنظيم المؤتمر.

واعتبر الوزير التركي أن التوقّع بحل جميع المشكلات في ليبيا عبر مؤتمر برلي هو "تفاؤل مُبالغ فيه "، مضيفا أنه "يتعين علينا مواصلة هذه الجهود حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا بعد مؤتمر برلين".

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من مصر والإمارات والجزائر والكونغو الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر.

كما تشارك 4 منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.