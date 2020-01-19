ألمانيا تنتقد استراتيجية ترامب تجاه إيران: "لم تغير شيئًا"

برلين- (د ب أ):

اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإخفاق في النزاع مع إيران.

وبالنظر إلى التصرف العدواني لإيران، قال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، الأحد، إنه "حتى التهديدات والأعمال العسكرية لم تغير شيئا" في هذا السلوك العدواني لإيران، مؤكدا أنه يجب ألا يتم التظاهر كما لو أن الوضع يمكن أن يتحسن تلقائيا من خلال إحداث تغيير خارجي في النظام في طهران، وأشار إلى أن ذلك فشل في أماكن أخرى بالفعل مثل العراق.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو عام 2018، زادت الاضطرابات مجددا وبقوة بين البلدين.

وكان مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مطلع الشهر الجاري نقطة التصعيد الأكبر في النزاع، واعقب ذلك بأيام هجمات انتقامية من إيران استهدفت قواعد عسكرية في العراق يتمركز بها جنود أمريكيون.

ودعا وزير الخارجية الألماني إلى الالتزام بالنهج الأوروبي في هذه الأزمة، وقال: "الاتحاد الأوروبي يعول على الدبلوماسية بدلا من التصعيد".

كما دافع ماس عن الاتفاق النووي مع إيران، وقال: "دون الاتفاق، سيكون من المحتمل أن تمتلك إيران قنبلة نووية. ويتعين علينا الحيلولة دون أن يصل الأمر إلى هذا الحد".

ومن شأن الاتفاق النووي أن يتيح لإيران برنامجا نوويا مدنيا، ولكن دون تمكينها من تسليح نووي. وفي المقابل، كان من المقرر رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وكانت إيران تأمل في حدوث ازدهار اقتصادي، إلا أنه لم يحدث، حيث أعاد ترامب في عام 2018 بعد انسحابه من الاتفاق على نحو أحادي، فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

ورغم ذلك، التزمت إيران بالاتفاق على مدار عام بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي، إلا أنها أعلنت خروجا تدريجيا منه بعد ذلك.