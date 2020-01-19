أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات لبنان سد النهضة مؤتمر برلين حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بدء توافد آلاف الأشخاص للمشاركة في مسيرة احتجاجية بهونج كونج

10:15 ص الأحد 19 يناير 2020
بدء توافد آلاف الأشخاص للمشاركة في مسيرة احتجاجية بهونج كونج

احتجاجات هونج كونج

هونج كونج- (د ب ا):

بدأ آلاف من متظاهري هونج كونج في التوافد لوسط المدينة اليوم الأحد، للمشاركة في مسيرة احتجاجية دعا إليها ناشط بارز.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الشرطة وافقت على تجمع المتظاهرين في شاتير جاردن في منطقة سنترال بزنيس، ولكنها لم توافق على المسيرة المقررة إلى منطقة تجارية، مما يثير مخاوف بشأن اندلاع أعمال عنف.

وتأتي مظاهرات اليوم استكمالا لأنشطة احتجاجية تشهدها هونج كونج منذ 7 أشهر للاحتجاج على مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا رسميا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للصين.

وقد توسعت مطالب المحتجين لتشمل المطالبة بمزيد من الديمقراطية وفتح تحقيق مستقل بشأن سلوك الشرطة.

وقال أحد منظمي مسيرة اليوم: "نعتقد أننا في حاجة اليوم لجعل العالم يركز على هونج كونج مجددا. خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما كان يركز العالم على إيران أو حتى الانتخابات التايوانية، ولكن الآن، حان الوقت لكي ينظر العالم مجددا لهونج كونج".

وأضاف: "انتخابات المجلس التشريعي سوف تجرى هذا العام، وإذا رفضت الحكومة إعطائنا حق الاقتراع العام المباشر، فذلك سوف يكون بمثابة دلالة على أن السلطات ما زالت تقمع حقوقنا الإنسانية وحرياتنا وديمقراطيتنا".

احتجاجات هونج كونج مسيرة احتجاجية هونج كونج

الخبر التالى:

العراق: متظاهرون يقطعون عددا من الطرق والجسور في الناصرية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان