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العراق: تجدد المصادمات بين المتظاهرين والأمن في ساحة الطيران وسط بغداد

08:23 ص الأحد 19 يناير 2020
العراق: تجدد المصادمات بين المتظاهرين والأمن في ساحة الطيران وسط بغداد

تجدد المصادمات بين المتظاهرين والأمن في ساحة الطير

بغداد- (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتجدد المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال المصدرـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقيةـ إن "الأوضاع في ساحة الطيران وسط بغداد توترت، وأدت إلى حدوث مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين"، موضحا أن عددا من المتظاهرين أغلقوا الساحة بواسطة الإطارات المحروقة.

وأضاف أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى تسجيل 6 حالات اختناق في صفوفهم.

هذا المحتوى من

Asha
ساحة الطيران القوات الأمنية تظاهرات العراق بغداد

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