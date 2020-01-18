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الجيش اليمني يطالب بإتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب

11:44 م السبت 18 يناير 2020
الجيش اليمني يطالب بإتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب

الجيش اليمني - أرشيفية

وكالات

دعت قيادة الجيش اليمني لاتخاذ أقصى درجات الحذر بعد الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني في مأرب والذي أدى إلى مقتل 60 من عناصر قوات الشرعية وجرح أكثر من خمسين.

وأوضح الجيش، في بيان له، مساء اليوم السبت، أن الحوثيين استهدفوا مسجدًا داخل مركز للجيش في مأرب.

وأكد الجيش اليمني، أن قواته أسقطت طائرة مُسيرة فيما أنفجرت طائرة أخرى في موقع الحادث.

الجيش اليمني اليمن طائرة مُسيرة

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