الجيش اليمني يطالب بإتخاذ أقصى درجات الحذر بعد هجوم مأرب
11:44 م السبت 18 يناير 2020
وكالات
دعت قيادة الجيش اليمني لاتخاذ أقصى درجات الحذر بعد الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني في مأرب والذي أدى إلى مقتل 60 من عناصر قوات الشرعية وجرح أكثر من خمسين.
وأوضح الجيش، في بيان له، مساء اليوم السبت، أن الحوثيين استهدفوا مسجدًا داخل مركز للجيش في مأرب.
وأكد الجيش اليمني، أن قواته أسقطت طائرة مُسيرة فيما أنفجرت طائرة أخرى في موقع الحادث.
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