مقتل العشرات من الجيش اليمني في هجوم حوثي على معسكر تدريب

وكالات:

أفادت قناة الإخبارية السعودية، بمقتل العشرات من الجيش اليمني، في هجوم لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، استهدف معسكر تدريب في مدينة مأرب، التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية باليمن.

وكانت الحكومة الشرعية في اليمن، أعلنت مقتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي وإصابة آخرين، اليوم السبت، في هجوم واسع شنته قوات الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، شمال غرب اليمن.

وأفادت الأنباء اليمنية "سبأ" بأن مدفعية الجيش قصفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا في منطقة "المداوير" وغرب "مفرق قطبين"؛ وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.