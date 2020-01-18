تسجيل لسي إن إن: ترامب يكشف تفاصيل جديدة بعملية قتل سليماني

القاهرة- (وكالات):

حصلت شبكة سي إن إن على تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال عشاء لجمع التبرعات مع جمهوريين، في منتج مارا لاجو في جنوب فلوريدا، مساء يوم الجمعة الذي استهدفت فيه الولايات المتحدة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن مقتله ومقتل بعض القيادات الشيعية البارزة الموالية لإيران منهم عبدالمهدي المُهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

قال ترامب إنه كان يستمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة وقال: "من كاميرات على بعد أميال في السماء".

ونقل قول مسؤولين أمريكيين: "سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8".

وقال الرئيس الأمريكي : " اثنان بسعر واحد" في إشارة إلى الضربة التي أمر بها والتي قتلت أبومهدي المهندس إلى جانب سليماني.

وتساءل: "كان (سليماني) يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟"، ثم تابع: "كان (سليماني) إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده".