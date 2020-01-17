العراق يعلن القبض على شقيق مفتي داعش

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتي تنظيم داعش في مدينة الموصل الذي ألقي القبض عليه مؤخراً.

وذكرت الخلية -في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)- أن "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من القاء القبض على الداعشي الذي كان يعمل مسؤولا فيما يسمى بالأمنية وهو شقيق الدعو "مفتي داعش".

وأضافت أنه "ضبط بحوزته جهاز موبايل مع شرائح اتصال تعود لمن يسمى مفتي داعش حسب اعترافه".