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مقتل 19 شخصًا على الأقل في هجوم على قرية صومالية

06:10 م الجمعة 17 يناير 2020
مقتل 19 شخصًا على الأقل في هجوم على قرية صومالية

الشرطة الصومالية

مقديشو - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الجمعة أن 19 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بجنوب البلاد بين جماعة الشباب الإرهابية الإسلامية وجماعات مسلحة محلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إسماعيل مختار عمر إنه من بين القتلى 15 عضوا من الشباب وثلاثة جنود ومقاتل بإحدى الميليشيات.

وأضاف عمر أن 26 على الأقل من متمردي الشباب أصيبوا عندما هاجم الإرهابيون قرية حاجي علي في جنوب الصومال صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث إن جماعات الميليشيا المحلية ردت على القتال فيما انضم بعض الجنوب إلى المعركة أيضا.

وقالت جماعة الشباب عبر محطة الأندلس الإذاعية الموالية للمتمردين إنها سيطرت على القرية، وقتلت العشرات من أعضاء الميليشيا.

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) التحقق بشكل مستقل من مزاعم الجانبين.

يشار إلى أن جماعة الشباب تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي وتشن هجمات بانتظام من داخل هذه الدولة المضطربة الواقعة بشرق القارة الإفريقية.

الصومال الحكومة الصومالية الإرهاب

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