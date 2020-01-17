رئيس وزراء مالطا يقبل استقالة قائد الشرطة

فاليتا- (د ب أ):

استقال قائد شرطة مالطا اليوم الجمعة، معربا عن رغبته في منح رئيس الوزراء الجديد روبرت أبيلا القدرة على إصلاح قوة الشرطة.

تعرض لورانس كوتاجار الذي شغل المنصب منذ أغسطس 2016، لانتقادات مكثفة لعدم تحقيقه في مزاعم بالفساد ضد كبار مسؤولي الحكومة.

وقال أبيلا أنه قبل خطاب كوتاجار بالاستقالة، وأضاف أنه سوف يقدم للوزراء مقترحا الأسبوع المقبل لتغيير الطريقة التي يتم بها تعيين قادة الشرطة في المستقبل.

وسوف يرأس قائد شرطة مؤقت القوة حتى تعيين بديل لكوتاجار.

وفي الوقت الراهن يتولى رئيس الوزراء تعيين قادة الشرطة ، وقال أبيلا في السابق إنه يود أن تقوم لجنة من النواب البرلمانيين باستجواب المعينين ثم الموافقة عليهم.

وتحت قيادة كوتاجار، اختارت شرطة مالطا عدم التحقيق في مزاعم بجريمة مالية ارتكبها كبير المساعدين السابقين لرئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات ووزير بارز، وتبين أن كلاهما فتح كيانات سرية في الخارج بينما كانا في المنصب.

وفي معرض دفاعه عن عمله، أشار كوتاجار إلى أن معدلات الجريمة تراجع في السنوات الأخيرة، وأن الشرطة وجهت اتهامات ضد أربعة أشخاص على صلة بمقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا التي ساعدت مقالاتها في فضح الفساد في الدوائر العليا بمالطا.