مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة في سوريا

وكالات:

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أمنية، بمقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات في شمال شرق سوريا اليوم الخميس.

وقالت المصادر إن الهجوم وقع في بلدة سولوك على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا.

وتقع سلوك وتل أبيض في منطقة سيطرت عليها تركيا ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها في توغل عبر الحدود بدأ في أكتوبر تشرين الأول ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وترى أنقرة وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية مرتبطة بالمسلحين الأكراد على الأراضي التركية. وتمثل الوحدات المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي ساعدت في إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأدان حلفاء أنقرة الغربيون الهجوم التركي وقالوا إنه قد يعرقل قتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الدفاع التركية قولها إن الجنود الثلاثة قتلوا في هجوم بسيارة ملغومة