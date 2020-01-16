وزير لبناني: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة أصبح وشيكًا للغاية

بيروت - أ ش أ

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن تقدمًا كبيرًا قد تحقق في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو أصبح معه إعلان الحكومة اللبنانية المقبلة وشيكًا للغاية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير عقب مشاركته في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب اليوم الخميس، بحضور وزير المالية الذي يشغل أيضا منصب المستشار السياسي لرئيس المجلس النيابي.

وأضاف خليل: "أن اللقاء كان إيجابيًا بشكل كبير وهو استكمال للتواصل المستمر وأجواء الاتفاق التي أفضت إلى التوافق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) تمثل أوسع الشرائح الممكنة في البلاد".

وتابع: "المهم أنها حكومة من الاختصاصيين من 18 وزيرًا، كما طرح رئيس الوزراء المكلف، واعتُمدت فيها معايير موحدة على نحو أصبحنا معه على العتبة باتجاه التأليف الحكومي بأسرع وقت ممكن".