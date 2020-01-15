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المجر تتحرك لوقف دفع تعويضات للسجناء بسبب سوء أوضاع السجون

10:20 م الأربعاء 15 يناير 2020
المجر تتحرك لوقف دفع تعويضات للسجناء بسبب سوء أوضاع السجون

علم المجر

بلجراد - (د ب أ)

قررت المجر عدم دفع التعويضات التي تأمر بها المحاكم للسجناء بسبب سوء الأوضاع في سجونها، حسبما قال مسؤول حكومي بارز لتليفزيون "هير تي في" اليوم الأربعاء.

وقال بينس توزسون، وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان للتليفزيون إن "الدولة المجرية أوقفت دفعات التعويضات المقدمة للمجرمين المحتجزين في السجن".

وتصدر أحكام التعويض من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو المحاكم المجرية.

وقال توزسون إن هناك 12 ألف قضية من هذا النوع مشيرا إلى أن "من المعروف أن قضايا من هذا النوع يمكن أن يتم الفوز بها " متهما المحامين ومنظمات المجتمع المدني بأنهم أقاموا "نموذجا تجاريا" من هذه القضايا.

وقررت الحكومة المجرية وقف دفع التعويضات وبدء مناقشة مع مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي بشأن ما إذا كان يتعين منح تعويضات لمجرمين مدانين لمجرد سوء أوضاع السجون.

المجر السجون بينس توزسون فيكتور أوربان المحكمة الأوروبية

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