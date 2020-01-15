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في اتصال هاتفي..وزير الخارجية الألماني يدعو السراج رسميًا لمؤتمر برلين

03:18 م الأربعاء 15 يناير 2020
في اتصال هاتفي..وزير الخارجية الألماني يدعو السراج رسميًا لمؤتمر برلين

فايز السراج

طرابلس- (د ب أ):

تلقّى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس.

ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي، جدد ماس خلال الاتصال موقف بلاده الداعم للاستقرار في ليبيا، وأكد على أهمية العودة للمسار السياسي، وفقا لمقترحات المبعوث الأممي إلى ليبيا ومن خلال مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل.

ووجه الوزير الألماني دعوة رسمية للسراج لزيارة ألمانيا والمشاركة في مؤتمر برلين.

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