مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 492 قتيلًا ضحايا الاحتجاجات منذ انطلاقها

بغداد- (د ب أ):

أفاد علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، بأن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 492 قتيلا ونحو 23 ألف مصاب.

وقال البياتي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "عدد القتلى بلغ 492 فيما بلغ عدد الاصابات بحدود 23 ألف مصاب وأن عدد المعتقلين تجاوز 2900 معتقل منهم 93 فقط قيد الاحتجاز حاليا".

وأضاف أن "عدد المفقودين بلغ 58 مفقودا في حين بلغت حالات الاغتيال التي تطال الناشطين والمتظاهرين والإعلاميين 37 حالة" .

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في العراق انطلقت مطلع أكتوبر الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبي العراق، ومازالت متواصلة للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لمواجهة حالات الفساد المستشري في البلاد ومعالجة البطالة.