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النائب العام السوداني يهدد بإعدام المتمردين في الخرطوم

11:21 م الثلاثاء 14 يناير 2020
النائب العام السوداني يهدد بإعدام المتمردين في الخرطوم

النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر

وكالات

علق النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، على الأحداث التي شهدتها الخرطوم اليوم، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيقات لكشف الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

وطالب الحبر، في بيان له، مساء الثلاثاء، رفع الحصانة عن أعضاء المخابرات والمنسوبين إليها وتقديم المتهمين للمحاكمات العادله عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين، مشددًا على أن ما حدث من منسوبي هيئة العمليات يشكل جريمة كاملة ويدعو لإجراء تحقيقات في الأحداث.

ووصف ما حدث من منسوبي هيئة العمليات بـ"جريمة التمرد" ملمحًا بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والمؤبد للمتمردين.

كما طالب بإعادة هيكة جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية.

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