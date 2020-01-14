إصابة عدة أشخاص إثر انفجار في مصنع للكيماويات بإسبانيا

مدريد - (د ب أ):

أصيب عدة أشخاص إثر وقوع انفجار في مصنع للكيماويات في شمال شرق اسبانيا.

وحذرت السلطات في إقليم كتالونيا الاسباني مساء اليوم الثلاثاء من احتمال انبعاث دخان خطير جراء الانفجار، ودعت السكان في العديد من الأحياء إلى البقاء في منازلهم واغلاق النوافذ والأبواب لحين إشعار آخر.

وذكرت هيئة الاطفاء في كتالونيا أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع في حوالي الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينيتش)، ومن بينهم شخص أصيب بجروح خطيرة.

ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الانفجار.