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أول تعليق من روسيا عقب رفض حفتر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

09:07 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
أول تعليق من روسيا عقب رفض حفتر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

وزارة الخارجية الروسية

(وكالات):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وكالة "تاس".

وأكدت وزارة الخارجية، عقب يوم من إجراء محادثات بين ممثلين عن حكومة الوفاق الليبية والمشير خليفة حفتر، وبمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، أن موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا، من أجل التوصل إلى تسوية.

وقال مصدر عسكري مقرب من قيادة الجيش الوطني الليبي، إن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر غادر موسكو الآن متجهًا إلى بنغازي، ولن يوقع على الاتفاق ما لم يتم وضع جدول زمني لإنهاء وحل المليشيات، مشيرًا إلى أن "هذه نقطة الخلاف على عدم توقيعه".

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