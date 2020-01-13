الكرملين: بوتين يطلع ميركل على سير مفاوضات موسكو حول ليبيا

روسيا - (أ ش أ)

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على سير مفاوضات موسكو حول وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح الكرملين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن بوتين وميركل بحثا، خلال اتصال هاتفي أجري بينهما مساء اليوم الإثنين بمبادرة من الجانب الألماني، عملية التحضير لمؤتمر دولي في برلين حول تسوية الأزمة الليبية.

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي أطلع المستشارة الألمانية على اجتماع موسكو بمشاركة طرفي النزاع الليبي والذي انعقد اليوم.

واستضافت موسكو اليوم محادثات بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا ، قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، من جهة ، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من جهة أخرى.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب انتهاء المحادثات، أنها تركزت على النظر في مشروع وثيقة تحدد شروط وقف إطلاق النار في ليبيا، مبينا أن السراج والمشري وقعا مسودة الاتفاق، بينما طلب حفتر وصالح وقتا إضافيا لدراستها حتى صباح غد الثلاثاء.