مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية بالحديدة اليمنية لـ6 أشهر

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الإثنين، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غرب اليمن، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 15 يوليو 2020 حسبما ذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية.

وأعلن مندوب دولة فيتنام لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، موافقة دول المجلس الخمسة عشرة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر (تنتهي في 15 يوليو 2020).

وتساعد (أونمها) ، التي تشكلت بحسب القرار 2452 ، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين بتاريخ 13 ديسمبر 2018.

ومن المقرر أن يقدّم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 يناير حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أعلن مؤخرا، تعيين دانييلا كروسلاك من ألمانيا نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي يرأسها الجنرال الهندي أباهجيت جوها.