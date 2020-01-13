مباحثات إيرانية سورية في طهران تركز على التطورات الإقليمية والدولية

طهران - (د ب أ):

بحث اسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، مع وفد حكومي سوري برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء العلاقات الثنائية بين إيران وسورية، وأهم القضايا الثنائية والإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء "إسنا" الايرانية أن المباحثات التي جرت صباح اليوم بمجمع سعد أباد الثقافي الرئاسي في طهران، ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتحولات الإقليمية والدولية، ومواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

وحسب الوكالة، شارك في المباحثات أعضاء الوفد السوري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم ووزير الدفاع العماد علي أيوب والسفير السوري في طهران عدنان محمود.

وكان خميس وصل مساء أمس إلى العاصمة الإيرانية على رأس وفد حكومي يضم المعلم وأيوب.